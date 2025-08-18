Il Bologna aspetta una risposta da Rowe. In lista anche Bryan Gil e Manor Solomon

Il Bologna aspetta una risposta da Jonathan Rowe. In lista anche Bryan Gil e Manor Solomon per il ruolo di ala sinistra

Prosegue la ricerca di un’ala sinistra da parte del Bologna di Vincenzo Italiano.

Per quanto riguarda Rowe, non è ancora arrivata nessuna risposta dal giocatore dell’OM.

Il calciatore inglese è ai margini della rosa dopo il litigio post partita dello scorso venerdì. Gara d’esordio in Ligue 1 persa 1-0 contro il Rennes.

Sempre per il ruolo di ala sinistra d’attacco, i rossoblù hanno aggiunto due nomi alla propria lista. Stiamo parlando di Manor Solomon (israeliano, classe 1999) e Bryan Gil (spagnolo, classe 2001), entrambi di proprietà del Tottenham.