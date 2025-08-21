Bologna, fatta per Rowe: giocatore autorizzato alle visite
È fatta per il trasferimento al Bologna di Jonathan Rowe: l’esterno è stato autorizzato a sostenere le visite mediche con i rossoblù
È fatta per Jonathan Rowe al Bologna.
L’esterno classe 2003 è stato autorizzato a sostenere le visite mediche con il club rossoblù, in programma per domani mattina.
Il Bologna ha raggiunto l’intesa definitiva con il Marsiglia per 19,5 milioni bonus compresi, mentre i francesi conservano il 10% sulla futura rivendita.
Come anticipato nei giorni scorsi, i rossoblù avevano già trovato l’accordo con il giocatore, e ora l’affare si può considerare fatto.