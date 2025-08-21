Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, fatta per Rowe: giocatore autorizzato alle visite

Gianluca Di Marzio 21 Agosto 2025
Rowe con la maglia del Marsiglia (Imago)
Rowe (Imago)

È fatta per il trasferimento al Bologna di Jonathan Rowe: l’esterno è stato autorizzato a sostenere le visite mediche con i rossoblù

È fatta per Jonathan Rowe al Bologna.

L’esterno classe 2003 è stato autorizzato a sostenere le visite mediche con il club rossoblù, in programma per domani mattina.

Il Bologna ha raggiunto l’intesa definitiva con il Marsiglia per 19,5 milioni bonus compresi, mentre i francesi conservano il 10% sulla futura rivendita.

Come anticipato nei giorni scorsi, i rossoblù avevano già trovato l’accordo con il giocatore, e ora l’affare si può considerare fatto.