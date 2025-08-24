Il primo esito degli esami di Ciro Immobile

L’esordio in Serie A di Immobile con la maglia del Bologna è durato appena mezz’ora di gioco. L’ex attaccante della Lazio infatti, nella sfida di ieri – 23 agosto contro la Roma – è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare.

Come lui, anche Nicolò Casale aveva chiesto la sostituzione sempre per un problema di natura muscolare all’inizio del secondo tempo.

Tramite una nota ufficiale, il Bologna ha reso note le condizioni dei propri giocatori, alle prese entrambi con un risentimento alla coscia destra.

Nel comunicato del club infatti si legge: “Nicolò Casale e Ciro Immobile sono stati sostituiti nel corso della partita a causa di risentimenti alla coscia destra. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni”.