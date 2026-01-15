Bologna, la probabile formazione contro il Verona

La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano per la gara di recupero della 16ª giornata di Serie A contro il Verona

Dopo le gare di Napoli e Inter rispettivamente contro Parma e Lecce, continuano i recuperi della 16ª giornata di Serie A.

In campo giovedì 15 gennaio alle 18:30 dallo stadio Bentegodi ci saranno Verona e Bologna.

I gialloblù non vincono da quattro partite, in cui sono arrivate tre sconfitte e un pareggio contro il Napoli. Dall’altro lato anche il Bologna non sta affrontando un periodo facile: l’ultimo successo in Serie A risale infatti al 22 novembre, con lo 0-3 inflitto all’Udinese.

Di seguito la probabile formazione dei rossoblù, che in caso di successo scavalcherebbero la Lazio all’ottavo posto in classifica.

La probabile formazione del Bologna contro il Verona

Vincenzo Italiano prevede diversi cambi rispetto all’undici che ha pareggiato a Como nell’ultima giornata di campionato. Confermato in porta Ravaglia (favorito su Skorupski), mentre la difesa a 4 dovrebbe vedere Holm e Lykogiannis terzini, con Heggem e Vitik a comporre il duo centrale. Sulla mediana spazio ancora a Freuler e Pobega, mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Orsolini favorito a Rowe, la novità Odgaard e Dominguez al posto dello squalificato Cambiaghi (per l’espulsione rimediata contro il Como nella 2oª giornata). L’unica punta dovrebbe essere Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Holm, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara tra Verona e Bologna, in programma per giovedì 15 gennaio alle 18:30, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn o sul canale 214 di Sky dedicato ai relativi abbonati.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.