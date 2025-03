Bologna, la probabile formazione per la trasferta di Venezia

La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano per la trasferta di Venezia, valida per la trentesima giornata di Serie A

La pausa nazionali di marzo è terminata da poco e tra qualche ora inizierà la trentesima giornata di Serie A.

Le prime 2 partite sono Como-Empoli e Venezia-Bologna, entrambe in programma alle ore 15:00 di sabato 29 marzo. Proprio i rossoblù di Italiano hanno ottenuto un grande successo nell’ultimo turno disputato, rifilando 5 gol alla Lazio.

Ora sulla strada del Bologna c’è il Venezia di Di Francesco, reduce da una striscia di 4 pareggi consecutivi.

In attesa che incominci la partita dello Stadio Pierluigi Penzo, analizziamo la probabile formazione del Bologna.

Venezia-Bologna, le possibili scelte di Italiano

Nel 4-2-3-1 di Italiano, in porta ci sarà Ravaglia, mentre in difesa spazio a Calabria, Beukema, Casale e Miranda. Passando al centrocampo, troviamo Freuler e Ferguson. Conferma in vista per Jens Odgaard, che nelle ultime due partite ha segnato altrettanti gol. Sulle fasce, dovrebbero avere una maglia da titolare anche Cambiaghi (a sinistra) e Orsolini (a destra). Considerata l’assenza per squalifica di Castro, la punta sarà Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Venezia-Bologna in TV e in streaming

La partita tra Venezia e Bologna si disputerà allo Pierluigi Penzo nella giornata di sabato 29 marzo. Calcio d’inizio in programma alle ore 15:00.

Sarà possibile vedere la gara tra la formazione di Di Francesco e quella di Italiano in diretta su Dazn.