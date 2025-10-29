Bologna, la probabile formazione contro il Torino

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano per la gara del suo Bologna contro il Torino di Marco Baroni, valida per la 9ª giornata

Il Bologna torna in campo nel turno infrasettimanale contro il Torino. I rossoblù arrivano alla gara dopo il pareggio 2-2 contro la Fiorentina di Pioli.

Gli uomini di Italiano puntano ad allungare la striscia positiva di risultati visto che in campionato non perdono dallo scorso 14 settembre.

Momento positivo anche per i granata che nelle ultime 3 hanno raccolto 1 pareggio, contro la Lazio, e 2 vittorie, contro Napoli e Genoa.

Italiano per la gara contro il Torino dovrà fare a meno di Holm che è stato espulso in Fiorentina-Bologna.

La probabile formazione del Bologna contro il Torino

Per la gara contro il Torino il Bologna giocherà con il solito 4-2-3-1. In porta ci sarà Skorupski con davanti la linea a 4 composta da Zortea, Vitik, Lucumi e Lykogiannis. In mezzo, invece, al campo spazio al duo Freuler-Moro. Dietro al centravanti che sarà Castro, poi, ci saranno Orsolini a destra, Cambiaghi a sinistra e Odgaard in mezzo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Daniel Niccolini

Dove vedere Bologna-Torino in streaming e TV

La gara tra il Bologna e il Torino, valida per la 9ª giornata e in programma per mercoledì 29 ottobre alle 20:45, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.