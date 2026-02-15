La probabile formazione del Bologna in vista della sfida contro il Torino: le ultime verso il match della venticinquesima giornata

Il Bologna vuole reagire dopo il periodo negativo. La sconfitta contro il Parma ha portato a quattro il conto dei ko consecutivi, in una settimana in cui la squadra di Italiano ha affrontato anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, dopo i tiri di rigore contro la Lazio.

Più in generale, l’ultimo successo dei rossoblù in campionato risale al 15 gennaio contro l’Hellas Verona, con gli emiliani scivolati fuori dalla zona Europa e attualmente al decimo posto in classifica.

Chi non sarà del match è Pobega, espulso nel primo tempo del match contro il Parma per un fallo su Mandela Keita. Italiano in difesa recupera Lucumì, che era uscito con i crampi nella sopracitata sfida di Coppa Italia contro la Lazio in settimana.

Di seguito la probabile formazione del Bologna in vista della sfida contro il Torino.

La probabile formazione del Bologna contro il Torino

Qualche dubbio ancora da sciogliere per Italiano in difesa: ballottaggio tra Helland e Casale al fianco di Lucumì. A destra spazio per Joao Mario, mentre a centrocampo dovrebbero agire Freuler e Moro. Sulla trequarti torna Rowe a sinistra e Bernardeschi sul lato opposto, con Sohm alle spalle di Castro, leggermente favorito su Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumí, Helland, Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match tra Torino e Bologna, in programma per domenica 15 febbraio alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e DAZN.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su Sky Go e su Dazn.