La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano per la gara di Europa League contro il Red Bull Salisburgo

Vuole continuare a spingere forte il Bologna di Vincenzo Italiano, che non perde in tutte le competizioni dal 25 settembre.

Dalla trasferta contro l’Aston Villa, avversario di Europa League, dove i rossoblù occupano momentaneamente la 24esima posizione nel super girone con 5 punti conquistati su 4 partite.

Prossimo avversario il Red Bull Salisburgo, squadra austriaca che nelle prime gare ha ottenuto 3 punti con 1 sola vittoria e 3 sconfitte.

Di seguito la probabile formazione che l’allenatore del Bologna potrebbe scegliere per la partita casalinga in Europa.

La probabile formazione del Bologna per la gara contro il Salisburgo

Dovrebbero esserci diversi cambi nella formazione scelta da Vincenzo Italiano per la gara di Europa League rispetto a quella che ha battuto 0-3 l’Udinese in campionato. In porta ancora Ravaglia, con la difesa a 4 composta dalle novità Zortea e Lucumì e dai confermati Heggem e Miranda. In mediana ancora Pobega, affiancato da Ferguson. Attacco che dovrebbe essere formato da Bernardeschi, Odgaard e Dominguez a supporto dell’unica punta Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

Dove vedere il match in tv e streaming

La gara tra Bologna e Red Bull Salisburgo, in programma per giovedì 27 novembre dallo stadio Renato Dall’Ara, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su SkyGo e su Now.