La probabile formazione del Bologna per la prima di campionato contro la Roma

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara al suo esordio in campionato: nella serata del 23 agosto infatti, i rossoblù saranno ospiti all’Olimpico per affrontare la Roma.

Il fischio d’inizio per la partita contro i giallorossi è fissato per le 20:45.

Molti volti nuovi nel possibile 11 di Vincenzo Italiano in vista della prima di campionato.

Di seguito, la probabile formazione del Bologna.

Bologna, la probabile formazione per la Roma

Per la prima di campionato contro la Roma, Italiano dovrebbe schierare un 4-2-3-1. Tra i pali il solito Skorupski, difeso da De Silvestri e Lykogiannis per le vie laterali e Lucumi e il nuovo acquisto Vitik per le vie centrali. A centrocampo possibile spazio a Freuler e Pobega.

A comporre il tridente alle spalle di Immobile unica punta dal 1′, dovrebbero poi esserci Orsolini e Cambiaghi nel ruolo di ali, con Odgaard subito dietro l’attaccante italiano.

Dove vedere Roma-Bologna?

Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo solo su DAZN.

L’omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.