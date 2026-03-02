La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano per la gara valida per la 27ª giornata di Serie A contro il Pisa

Dopo aver passato un periodo complicato tra il campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Bologna si è ripreso mettendo a referto quattro vittorie di fila considerando tutte le competizioni.

In caso di vittoria contro il Pisa, i rossoblu salirebbero a 39 punti in campionato, a meno 8 dalla prima zona europea disponibile momentaneamente occupata dalla Juventus, sesta in classifica.

Per gli ospiti, nelle gara in programma per lunedì 2 marzo alle 18:30 dall’Arena Garibaldi, c’è la necessità di tornare alla vittoria, che manca dal 7 novembre.

Di seguito intanto la probabile formazione di Vincenzo Italiano per il posticipo della 27ª giornata di Serie A.

La probabile formazione del Bologna contro il Pisa

L’allenatore del Bologna dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici titolare sceso in campo nel playoff di Europa League. In porta ancora Skorupski, con la difesa a quattro che dovrebbe vedere Zortera, Lucumì e Casale al centro e Joao Mario (visti gli infortuni di Miranda e Lykogiannis). Centrocampo a tre formato da Moro, Freuler e Pobega, mentre l’attacco dovrebbe essere guidato da Dallinga, con Orsolini e Cambiaghi ai suoi lati.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Lucumí, Casale, Joao Mario; Moro, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Pisa e Bologna, in programma per lunedì 2 marzo alle 18:30, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn o sui canali Sky per chi possiede l’abbonamento dedicato.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.