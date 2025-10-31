Bologna, la probabile formazione contro il Parma

La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano per la gara contro il Parma, valida per la decima giornata di Serie A

Dopo i due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Torino, il Bologna torna in campo in campionato fuori casa contro il Parma nel derby emiliano.

I rossoblù occupano momentaneamente la sesta posizione in campionato a quindici punti, tanti quanti ne ha conquistati la Juventus.

Il Parma invece è stabile al quindicesimo posto con sette punti, con la vittoria che manca però dal 29 settembre (successo interno contro il Torino).

Ci saranno diversi cambi per Vincenzo Italiano, anche in vista della gara di Europa League contro il Brann: di seguito la probabile formazione.

La probabile formazione del Bologna per la gara contro il Parma

Come detto, dovrebbero esserci alcuni cambiamenti nell’undici scelto da Italiano per la trasferta contro il Parma. Confermato Skorupski in porta, mentre in difesa dovrebbero esserci Holm e Heggem al posto di Zortea e Vitik al fianco di Lucumì e Lykogiannis. In mediana ancora Ferguson, mentre Freuler potrebbe sostituire Moro. In avanti torna Orsolini dal primo minuto assieme a Fabbian e Rowe, tutti dietro l’unica punta che sarà Santiago Castro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Parma e Bologna, in programma per domenica 2 novembre alle 18 dallo stadio Tardini, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) e Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go, Dazn e Now.