Bologna, la probabile formazione in vista dell’ottavo di Coppa Italia contro il Parma

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano per l’ottavo di finale di Coppa Italia del suo Bologna contro il Parma

Si avvicina l’esordio del Bologna di Vincenzo Italiano in questa edizione di Coppa Italia. I rossoblù, infatti, affronteranno giovedì alle 18:00 il Parma.

Gli uomini di Italiano arrivano alla gara dopo la sconfitta in Serie A in casa per 3-1 contro la Cremonese di Davide Nicola.

Stop che ha interrotto la striscia di dodici risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League che i rossoblù si erano costruiti dal 25 settembre.

Vincenzo Italiano per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma ritrova tra i convocati Ciro Immobile, che si era fatto male nel primo tempo di Roma-Bologna alla 1ª giornata.

La probabile formazione del Bologna contro il Parma

Italiano contro il Parma schiererà il suo Bologna con il solito 4-2-3-1. In porta ci sarà Ravaglia con davanti la linea a 4 composta da Zortea, De Silvestri, Lucumì e Lykogiannis. In mezzo al campo spazio al duo Sulemana-Ferguson. Sulla trequarti ci sarà Fabbian con a destra Orsolini e a sinistra Bernardeschi. Come centravanti maglia da titolare per Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, De Silvestri, Lucumì, Lykogiannis; Sulemana, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Bernardeschi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Bologna-Parma in streaming e TV

La gara tra Bologna e Parma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma giovedì 4 dicembre alle 18:00, sarà visibile su Italia1. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app MediasetInfinity