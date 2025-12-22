Bologna, la probabile formazione per la finale di Supercoppa contro il Napoli

La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano per la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli

Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Bologna potrebbe chiudere il 2025 alzando due trofei.

I rossoblù si sono infatti guadagnati la finale di Supercoppa Italiana dopo aver sconfitto ai rigori l’Inter in semifinale. La squadra di Italiano potrebbe così avere la possibilità di alzare un’altra coppa.

Ad attendere il Bologna ci sarà il Napoli di Conte, che in semifinale ha battuto 2-0 il Milan.

Vediamo la probabile formazione del Bologna per questa finale, in programma lunedì 22 dicembre alle 20:00.

La probabile formazione del Bologna

Italiano conferma il suo 4-2-3-1, attuando però qualche cambio tra i singoli rispetto alla semifinale. In porta Ravaglia partirà ancora una volta dal primo minuto. Davanti a lui Lykogiannis dovrebbe tornare titolare a sinistra, con Holm a destra e Lucumi ed Heggem centrali. In mediana Ferguson è favorito su Moro per affiancare Pobega. In trequarti Orsolini, Odgaard e Cambiaghi saranno a supporto della prima punta, che potrebbe essere Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La partita andrà in onda in chiaro su Italia 1 alle 20:00. Per quel che riguarda lo streaming, la finale di Supercoppa sarà visibile su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it