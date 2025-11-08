Bologna, la probabile formazione contro il Napoli

Orsolini, Bologna (IMAGO)

Le possibili scelte di formazione di Italiano per la sfida tra Bologna e Napoli

La rincorsa del Bologna verso le prime posizioni della classifica di Serie A prosegue con la difficile sfida interna contro il Napoli.

Dopo il bel successo di Parma e il pareggio in Europa League contro il Brann, la squadra di Vincenzo Italiano si prepara per ospitare al Dall’Ara i campioni in carica, nonché primi in campionato, di Conte.

Mentre in Europa i rossoblù vanno piano, come dimostrato dal 24° posto nella League Phase, il rendimento in Serie A parla di un Bologna 5° in classifica, che non perde da quasi due mesi e che vuole salire momentaneamente nelle posizioni che varrebbero la Champions League.

Per farlo, e per dare continuità al buon momento di forma, servirà però avere la meglio su un Napoli che – dal canto suo – vuole mantenere la vetta. Italiano, intanto, pensa a qualche cambio in formazione dopo le fatiche europee.

La probabile formazione del Bologna

Sarà ancora 4-2-3-1 per gli emiliani, che modificano qualcosa rispetto alla sfida contro il Brann. In porta è confermato Skorupski, mentre i centrali di difesa saranno Heggem e Lucumi. Sulle fasce pronti Holm e Lykogiannis, con Moro e Ferguson a formare la mediana. Dalla trequarti in su Italiano si affida ai titolarissimi: si rivedranno Castro e Cambiaghi, con Orsolini e Odgaard che prenderanno invece i posti di Bernardeschi e Fabbian.

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Bologna, Castro (imago)

Dove vedere Bologna-Napoli in tv e in streaming

La partita tra Bologna e Napoli, in programma domenica 9 novembre alle ore 15.00 allo Stadio Dall’Ara, sarà visibile su Dazn.