La probabile formazione del Bologna per la partita contro il Napoli

La probabile formazione del Bologna di Italiano per la partita contro il Napoli, valida per la 31esima giornata di Serie A

Continua a regalare spettacolo la 31esima giornata di Serie A. Dopo i big-match tra Milan–Fiorentina, Atalanta–Lazio e Roma–Juventus, nella serata di lunedì 7 aprile si affronteranno anche Bologna e Napoli.

La partita si disputerà allo Stadio Renato Dall’Ara: fischio d’inizio alle ore 20:45.

I rossoblù di Italiano stanno vivendo un ottimo periodo di forma, in quanto sono reduci da 6 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Tra queste anche quella ottenuta in semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli per 0-3.

Gli azzurri di Conte, invece, sono al secondo posto in classifica nonostante qualche difficoltà. Nelle ultime 8 gare disputate sono arrivati solo 2 successi (contro Fiorentina e Milan). Avviciniamoci alla partita del Dall’Ara leggendo la probabile formazione del Bologna.

La probabile formazione del Bologna

Il Bologna scenderà in campo con il classico 4-2-3-1, con Skorupski in porta. Al centro della difesa troviamo invece Beukema e Lucumi, con Holm e Miranda rispettivamente sulla fascia destra e sinistra. La coppia di centrocampisti verosimilmente sarà formata da Freuler e Ferguson. Spostandoci sulla trequarti, troviamo il terzetto composto da Orsolini, Odgaard e Ndoye. Davanti Castro come unica punta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Bologna-Napoli in streaming e in TV

La gara tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Napoli di Antonio Conte, valida per la 31ª giornata e in programma lunedì 7 aprile alle 20:45, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.