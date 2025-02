Bologna, la probabile formazione contro il Milan

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano in vista della gara di Serie A tra il suo Bologna e il Milan

Lo stadio dall’Ara è pronto ad accogliere il Bologna e il Milan nella gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie A.

Si giocherà giovedì 27 febbraio a partire dalle 20:45. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta rimediata allo stadio Tardini contro il Parma.

Mentre la squadra allenata da Sérgio Conceição ha perso 2-1 contro il Torino di Paolo Vanoli.

Ecco dunque le possibili scelte di Vincenzo Italiano

Bologna, le possibili scelte di Italiano

Vincenzo Italiano dovrebbe schierare il Bologna con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Skorupski, con Calabria (ex della gara), Beukema, Lucumí e Lykogiannis in difesa. Sulla mediana, spazio a Freuler e Ferguson (favorito su Fabbian); mentre in attacco ci sarà Castro. L’argentino sarà supportato da Orsolini (in vantaggio su Dominguez), Pobega e Ndoye.

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione: Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Bologna-Milan in streaming e in TV

La partita tra Bologna e Milan, in programma giovedì 27 febbraio alle 2o.45 allo stadio Dall’Ara, sarà visibile in diretta su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.