Bologna, la probabile formazione contro il Milan

La probabile formazione del Bologna per la finale di Coppa Italia contro il Milan: le possibili scelte di Italiano.

5 giorni dopo sarà ancora Bologna contro Milan, ma questa volta in palio ci sarà un trofeo.

I rossoblù ritornano in finale dopo 51 anni dall’ultima volta e si preparano a vivere un evento storico per la società.

Lo sa bene Vincenzo Italiano che sa che la sua squadra ha una grande chance dopo un percorso di crescita quello dei rossoblù che va avanti da diversi anni.

Pochi dubbi sulle scelte di formazione per l’allenatore, con in attacco l’unico grande dubbio tra Castro e Dallinga.

La probabile formazione del Bologna contro il Milan

In attacco, il ballottaggio tra Dallinga e Castro dovrebbe premiare ancora una volta l’olandese, come già accaduto nella sfida di San Siro di venerdì scorso. Sulla trequarti torna Ndoye, con Cambiaghi e Dominguez pronti a subentrare. Nessun dubbio invece su Orsolini e Odgaard, confermati nel reparto offensivo. A centrocampo si va verso il ritorno di Ferguson dal 1’, in coppia con Freuler. Sulla fascia destra, Holm è in vantaggio su De Silvestri e sull’ex rossonero Calabria per una maglia da titolare.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Milan-Bologna, dove vedere in tv e streaming

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta tv su Canale 5.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app Mediaset Infinity