Bologna, la probabile formazione contro il Milan

La probabile formazione del Bologna in vista della sfida di Serie A contro il Milan: le possibili scelte di Vincenzo Italiano.

Venerdì 9 maggio, alle ore 20:45, andrà in scena allo stadio San Siro la sfida tra Milan e Bologna, match valido per la 36ª giornata della Serie A 2024-2025.

Una partita che rappresenta anche un’anteprima della finale di Coppa Italia, in programma all’Olimpico di Roma, dove rossoneri e rossoblù si ritroveranno ancora una volta faccia a faccia.

Il Bologna arriva a questa gara in piena corsa Champions e con grande entusiasmo. La squadra di Italiano ha convinto per organizzazione di gioco e compattezza, e intende chiudere al meglio una stagione già straordinaria. Tuttavia, la sfida contro il Milan sarà un banco di prova importante in vista anche della finale.

Ma come scenderà in campo il Bologna a San Siro? Vediamo le scelte probabili di Vincenzo Italiano.

La probabile formazione del Bologna contro il Milan

L’allenatore rossoblù dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali. In difesa, confermati De Silvestri e Lykogiannis sulle fasce, con Beukema in vantaggio su Lucumì per affiancare Casale al centro. A centrocampo Freuler e Aebischer comporranno la cerniera, ma resta viva la candidatura di Moro come possibile alternativa.

Sulla trequarti occhi puntati su Cambiaghi, che insidia uno tra Orsolini e Dominguez, mentre Fabbian dovrebbe partire titolare. In avanti Dallinga è favorito per una maglia dal 1′, con Castro pronto a subentrare a gara in corso, magari pensando già alla Coppa Italia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga.

All.: Italiano.

Dove vedere Milan-Bologna in tv e in streaming

La partita tra Milan e Bologna si disputerà oggi, venerdì 9 maggio, alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NowTv e Sky Go Italia.