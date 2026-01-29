Bologna, la probabile formazione contro il Maccabi Tel Aviv

La probabile formazione del Bologna per la partita contro il Maccabi Tel Aviv di Europa League

La League Phase della UEFA Europa League è arrivata all’atto conclusivo. Nella serata di oggi si giocano le ultime gare del girone unico, con diversi verdetti ancora da definire, compreso quello che riguarda il Bologna di Vincenzo Italiano.

I rossoblù, già qualificati ai play-off a eliminazione diretta, conservano infatti ancora una flebile possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale: per farlo servirà una vittoria contro il Maccabi Tel Aviv e una combinazione favorevole dagli altri campi.

Di fronte ci sarà un Maccabi che conclude oggi una campagna europea deludente, con l’unico obiettivo di evitare l’ultimo posto in classifica e reduci dal cambio di allenatore nella giornata di ieri. Gli israeliani arrivano alla sfida reduci da tre sconfitte consecutive e con un percorso europeo fin qui senza vittorie.

Di seguito le possibili scelte di Vincenzo Italiano per questa sfida.

La probabile formazione del Bologna

Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con alcune scelte ancora da definire soprattutto negli ultimi metri. Tra i pali confermato Skorupski, mentre in difesa resta aperto il ballottaggio tra Heggem e Casale al fianco di Vitik, con Holm e Miranda sulle corsie laterali.

A centrocampo spazio alla coppia Freuler-Pobega, chiamata a garantire equilibrio e gestione del possesso. Sulla trequarti, Odgaard agirà centralmente, mentre il grande dubbio riguarda le corsie: Bernardeschi è favorito a destra, ma Italiano valuta seriamente l’impiego di Orsolini dal primo minuto. In quel caso, Bernardeschi traslocherebbe a sinistra al posto di Rowe. Davanti, Castro è pronto a partire dal 1’ come centravanti, confermando la fiducia dell’allenatore argentino nel giovane attaccante.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem (Casale), Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi (Orsolini), Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv e streaming

La sfida tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, in programma giovedì 29 gennaio alle 21:00, sarà visibile in diretta su Sky Sport.