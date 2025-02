Bologna, la probabile formazione contro il Lecce

Le probabili scelte di Vincenzo Italiano per il match del Via Del Mare.

Il Bologna scende in campo nella ventiquattresima giornata di Serie A 2024/25.

Dopo il successo contro l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia per 1-0 firmato Castro, i rossoblù scendono a Lecce con l’obiettivo di riportare in Emilia punti preziosi nella corsa alla prossima UEFA Champions League.

L’avversario, come detto, sarà il Lecce di Marco Giampaolo. Una squadra dalla duplice faccia, in grado di fornire grandi prestazione come quelle contro Parma, Empoli e Monza ma anche altre meno convincenti come le uscite contro Cagliari e Como.

Di seguito le probabili scelte di Vincenzo Italiano.

Bologna, la probabile formazione per il Lecce

Rispetto alla vittoria di Bergamo in Coppa Italia, il Bologna dovrebbe cambiare alcuni interpreti per il match di campionato contro il Lecce. Il portiere dovrebbe rimanere Skorupski, con il pacchetto difensivo invariato tranne che per il ruolo di terzino destro nel quale dovrebbe avere spazio dal 1′ l’ex Milan Calabria. A centrocampo Moro dovrebbe sostituire Pobega. Nei 3 dietro la punta Dominguez dovrebbe prendere il posto di Odgaard. Ballottaggio davanti, con Castro favorito su Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano

Dove vederla in tv

Il match tra Lecce e Bologna, valido per la 24^giornata di Serie A 2024/2025, è in programma allo stadio Via Del Mare di Lecce alle ore 18 di domenica 8 febbraio 2025.

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport ai canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 251 e su DAZN. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su NOW TV.