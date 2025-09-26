La probabile formazione del Bologna di Italiano per la sfida in trasferta contro il Lecce.

Il Bologna cerca il riscatto in campionato dopo la sconfitta con l’Aston Villa nella prima giornata della League Phase di Europa League.

I ragazzi di Italiano saranno ospiti del Lecce allo Stadio Via del Mare. L’appuntamento è fissato per domenica 28 settembre alle ore 18:00.

I padroni di casa, attualmente all’ultimo posto in classifica, cercheranno di ottenere i tre punti dopo la sconfitta nella scorsa giornata contro il Cagliari.

Ecco, di seguito, la probabile formazione rossoblù.

Bologna, la probabile formazione con il Lecce

Per la sfida contro il Lecce Italiano potrebbe far rifiatare qualcuno dopo il primo turno di Europa League. Si riparte dal 4-2-3-1 con in porta Skorupski. Difesa a quattro con Heggem e Lucumì centrali accompagnati da Holm e Lykogiannis esterni. A centrocampo ci sarà la coppia Freuler-Moro. In attacco a supporto di Castro ci saranno Orsolini, Fabbian e Cambiaghi.

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Lecce e Bologna, in programma domenica 28 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Via del mare, sarà disponibile in tv su Sky Sport e e DAZN.

Il match si potrà seguire anche in streaming attraverso l’app di Sky Go, NOW oppure DAZN.