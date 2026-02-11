Coppa Italia, la probabile formazione del Bologna contro la Lazio

La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio

Per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia saranno il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri a scendere in campo.

Appuntamento fissato per mercoledì 11 febbraio alle 21 dallo stadio Dall’Ara.

In palio un posto per la semifinale contro l’Atalanta, che ha battuto la Juventus nel turno precedente. L’altra semifinale vedrà invece sfidarsi Inter e Como.

Bologna che è chiamato a tornare alla vittoria dopo un periodo complicato: di seguito la probabile formazione di Vincenzo Italiano.

Bologna, la probabile formazione contro la Lazio in Coppa Italia

Italiano pronto a rischierare il suo solito 4-2-3-1: Skorupski in porta, con Zortea e Miranda sulle corsie. Casale in coppia con Lucumì in mezzo alla difesa, con Pobega e Freuler verso una maglia da titolare. Orsolini torna dal 1′, con Cambiaghi e Odgaard a completare la trequarti. Davanti spazio al Toto Castro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Vincenzo Italiano.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, valevole per i quarti di finale, sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.