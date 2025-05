Bologna, la probabile formazione contro la Juventus

Le probabili formazioni del Bologna in vista della sfida contro la Juventus, valida per la 35esima giornata di Serie A.

Il Bologna scende in campo per una sfida molto importante in ottica qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

La squadra di Vincenzo Italiano è a un solo punto da quella di Tudor e, con una vittoria, potrebbe addirittura sorpassarla.

Bianconeri che nella trasferta in Emilia dovranno fare a meno di Kenan Yildiz, squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro il Monza.

Di seguito, la probabile formazione del Bologna.

Le probabile formazione del Bologna

Per la sfida contro la Juventus Italiano dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali; Calabria e Miranda dovrebbero agire come terzini, mentre Beukema e Lucumì dovrebbero essere i centrali di difesa. In mezzo al campo il tandem dovrebbe essere composto da Freuler e Aebischer. I tre dietro all’unica punta che sarà Dallinga, dovrebbero essere Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Dove vederla in tv

La sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 35esima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 20:45 di domenica 4 maggio.

Il match sarà visibile su DAZN.