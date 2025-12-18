Bologna, la probabile formazione contro l’Inter

La probabile formazione pensata da Vincenzo Italiano per la semifinale di Supercoppa Italiana tra il suo Bologna e l’Inter di Chivu

Il Bologna di Vincenzo Italiano è pronto a scendere di nuovo in campo dopo lo stop rimediato in campionato contro la Juventus.

I rossoblù saranno impegnati in Supercoppa Italiana dopo aver vinto la scorsa stagione la Coppa Italia, battendo il Milan in finale.

L’avversario sarà l’Inter di Cristian Chivu, finalista della scorsa edizione ma uscita sconfitta nel confronto contro i rossoneri per 2-3.

Di seguito la probabile formazione di Vincenzo Italiano per la sfida in Arabia di Supercoppa tra Bologna e Inter.

La probabile formazione del Bologna contro l’Inter

Diversi cambi per Italiano rispetto all’undici uscito sconfitto nella gara di campionato contro la Juventus. In porta confermato Ravaglia, mentre in difesa Zortea dovrebbe fare post a Holm, con Heggem, Lucumì e Miranda ancora titolari. Sulla mediana di nuovo Moro e Pobega mentre cambia l’attacco: Orsolini e Cambiaghi sugli esterni dovrebbero agire con le novità Odgaard (sulla trequarti) e Castro (in avanti). Da considerare anche Bernardeschi e Immobile, seppur il secondo non sia ancora al top.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Dove guardare la gara in tv e streaming

La partita tra Bologna e Inter, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana in programma venerdì 19 dicembre alle 20, sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Mediaset Infinity.