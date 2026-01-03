Bologna, la probabile formazione contro l’Inter

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano per la gara del suo Bologna contro l’Inter di Cristian Chivu, in programma domenica alle 20:45

Dopo il pari 1-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo in Serie A contro l’Inter di Cristin Chivu.

I rossoblù puntano a tornare alla vittoria che in campionato manca dallo scorso 22 novembre. Nelle ultime 4, infatti, sono arrivati due pari (Lazio e Sassuolo) e due sconfitte (Juventus e Cremonese).

Gli uomini di Vincenzo Italiano devono anche rispondere al Como che si è portato a 4 punti di distanza con la vittoria contro l’Udinese.

Qualche ballottaggio e qualche cambio nell’11 del Bologna potrebbe affrontare l’Inter di Cristian Chivu domenica alle 20:45.

La probabile formazione del Bologna contro l’Inter

Italiano schiererà il suo Bologna con il solito 4-2-3-1. In porta ci sarà Ravaglia con davanti la difesa a 4 formata da Holm, Heggem, Lucumì e Miranda. A centrocampo ci sarà il duo Moro-Pobega. A supportare Castro, unica punta, a destra Orsolini, a sinistra Cambiaghi e Odgaard.

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Inter-Bologna in streaming e TV

La gara tra Inter e Bologna, valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma domenica alle 20:45, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN