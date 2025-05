Bologna, la probabile formazione contro il Genoa

La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano in vista dell’ultima gara di campionato contro il Genoa

Dopo le gare di Inter e Napoli, che hanno stabilito la vittoria dello Scudetto degli azzurri, è tempo anche per le altre formazioni di Serie A di scendere in campo per l’ultima gara di campionato.

Il Bologna di Vincenzo Italiano affronterà il Genoa di Patrick Vieira in una gara che non ha più molto da dire per le due squadre.

Fischio d’inizio fissato per le ore 18 di sabato 24 maggio dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Di seguito, intanto, la probabile formazione che l’allenatore del Bologna potrebbe scegliere per l’ultima gioranta di campionato.

Bologna-Genoa, la probabile formazione dei rossoblù

Sono diversi i dubbi di formazione per la squadra di Vincenzo Italiano, che dopo aver vinto la Coppa Italia non ha più obiettivi da raggiungere in campionato. In porta dovrebbe esserci Ravaglia, con la difesa a quattro guidata da Holm, Casale, Lucumì e Lykogiannis al posto dello squalificato Miranda. In mediana spazio a Ferguson e Freuler, anche se Aebischer è in ballottaggio per un posto da titolare. In avanti sono da valutare le condizioni di Odgaard e il possibile impiego di Cambiaghi, anche se i favoriti dovrebbero essere Orsolini, Fabbian e Ndoye. In attacco pronto Castro dal primo minuto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove guardare la gara in diretta tv e streaming

La gara tra Bologna e Genoa, in programma per sabato 24 maggio alle 18, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, accessibile anche al canale 214 di Sky per gli appositi abbonati.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.