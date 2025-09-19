Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, la probabile formazione per la partita contro il Genoa

Redazione 19 Settembre 2025
Santiago Castro (Imago)

La probabile formazione del Bologna di Italiano per la gara contro il Genoa, valida per la 4ª giornata di Serie A

Nel sabato della quarta giornata di campionato sono in programma tre partite: BolognaGenoa (15:00), VeronaJuventus (18:00) e UdineseMilan (20:45).

La prima di queste tre gare metterà di fronte la formazione di Italiano e quella di Patrick Vieira. La prima ha ottenuto 3 punti in altrettante giornate: fondamentale il gol di Orsolini per battere 1-0 il Como.

Non ha ancora vinto invece il Genoa, che finora ha ottenuto 2 pareggi (contro Lecce e Como) e una sconfitta, maturata in casa contro la Juventus.

In vista di Bologna-Genoa, in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00, leggiamo le possibili scelte di Vincenzo Italiano.

La probabile formazione del Bologna per il Genoa

Nel 4-2-3-1 di Italiano, in porta troviamo Skorupski. Va verso la conferma la difesa vista contro il Milan, formata da Zortea, Heggem,
Lucumí e Lykogiannis a sinistra. In mediana piena fiducia in Freuler e Lewis Ferguson, con Fabbian che andrebbe a fare il trequartista centrale. A dar sostegno al classe 2003, Orsolini largo a destra e Cambiaghi sulla fascia opposta. Chiude il possibile 11 titolare Santiago Castro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi: S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Vincenzo Italiano (IMAGO)

Bologna-Genoa, dove vedere la partita in streaming e in TV

La partita tra Bologna e Genoa si disputerà sabato 20 settembre alle ore 15:00, allo Stadio Renato Dall’Ara.

La gara sarà visibile su Dazn.