Bologna, la probabile formazione per la partita contro il Genoa

La probabile formazione del Bologna di Italiano per la gara contro il Genoa, valida per la 4ª giornata di Serie A

Nel sabato della quarta giornata di campionato sono in programma tre partite: Bologna–Genoa (15:00), Verona–Juventus (18:00) e Udinese–Milan (20:45).

La prima di queste tre gare metterà di fronte la formazione di Italiano e quella di Patrick Vieira. La prima ha ottenuto 3 punti in altrettante giornate: fondamentale il gol di Orsolini per battere 1-0 il Como.

Non ha ancora vinto invece il Genoa, che finora ha ottenuto 2 pareggi (contro Lecce e Como) e una sconfitta, maturata in casa contro la Juventus.

In vista di Bologna-Genoa, in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00, leggiamo le possibili scelte di Vincenzo Italiano.

La probabile formazione del Bologna per il Genoa

Nel 4-2-3-1 di Italiano, in porta troviamo Skorupski. Va verso la conferma la difesa vista contro il Milan, formata da Zortea, Heggem,

Lucumí e Lykogiannis a sinistra. In mediana piena fiducia in Freuler e Lewis Ferguson, con Fabbian che andrebbe a fare il trequartista centrale. A dar sostegno al classe 2003, Orsolini largo a destra e Cambiaghi sulla fascia opposta. Chiude il possibile 11 titolare Santiago Castro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi: S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Bologna-Genoa, dove vedere la partita in streaming e in TV

La partita tra Bologna e Genoa si disputerà sabato 20 settembre alle ore 15:00, allo Stadio Renato Dall’Ara.

La gara sarà visibile su Dazn.