Bologna, la probabile formazione contro il Friburgo

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano in vista della gara valevole per la seconda giornata di Europa League

Il Bologna è pronto ad affrontare il Friburgo: la squadra di Vincenzo Italiano, a partire dalle 18:45 di oggi (giovedì 2 ottobre) scenderà in campo allo stadio Renato Dall’Ara per sfidare la formazione tedesca.

La squadra rossoblù, nel primo turno della competizione, ha rimediato una sconfitta (1-0) contro l’Aston Villa. Mentre la formazione tedesca, lo scorso 24 settembre, ha superato 2-1 il Basilea.

I padroni di casa occupano, dunque, il ventottesimo posto posto all’interno della classifica. Mentre il Friburgo, grazie ai primi tre punti conquistati nei giorni scorsi, si trova al settimo posto.

Di seguito le scelte di Vincenzo Italiano.

Bologna, le scelte di Italiano

Il Bologna dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. Davanti a Skorupski ci saranno Zortea, Lucumi, Vitik e Lykogiannis. Moro (in vantaggio su Ferguson) e Freuler si piazzeranno sulla mediana mentre sulla trequarti, a supporto si Castro, ci saranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.

Bologna (4-2-3-1). Skorupski; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Dove vedere Bologna-Friburgo

La sfida tra il Bologna e il Friburgo, valida per la seconda giornata di Europa League, sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Mentre in streaming, la partita sarà trasmessa su Sky Go e NOW