Bologna, la probabile formazione contro la Fiorentina

Redazione 25 Ottobre 2025
La probabile formazione del Bologna verso il match contro la Fiorentina al “Franchi”, valido per l’ottavo turno di Serie A

Il Bologna torna in campo in Serie A dopo il bel successo europeo contro l’FCSB grazie alle reti di Odgaard e Dallinga.

I rossoblù affrontano la Fiorentina per l’ottava giornata di campionato e cercano il terzo successo consecutivo dopo quelli con Cagliari e Pisa.

Al momento il Bologna è quinto in classifica a quota 13 punti, quattro in meno del Milan capolista, che però ha già giocato e pareggiato con il Pisa.

Di seguito la probabile formazione dei rossoblù contro la Fiorentina.

La probabile formazione del Bologna con la Fiorentina

Contro i viola ci sarà ancora Skorupski tra i pali, e in difesa la linea a 4 con la coppia di cenrali Vitik-Lucumì e Holm e Lykogiannis a completare il reparto. A centrocampo Freuler e Ferguson davanti alla difesa, mentre sulla trequarti Orsolini, Odgaard e Cambiaghi possono partire dall’inizio. Probabile ritorno dal primo minuto per Castro come attaccante di riferimento.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv e in streaming

Fiorentina-Bologna è in programma per domenica 26 ottobre alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze.

La partita sarà visibile su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Il match sarà inoltre trasmesso in streaming sull’app DAZN, ma anche su Sky Go e NOW.