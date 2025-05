Bologna, la probabile formazione per la trasferta di Firenze

La probabile formazione del Bologna di Italiano per la partita contro la Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A

Torna in campo il Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia 2024/25 contro il Milan. Per alzare il primo trofeo dopo 51 anni è stato fondamentale il gol nel secondo tempo di Ndoye.

Ora testa alle ultime due gare di campionato, che vedrà i rossoblù impegnati contro la Fiorentina e il Genoa nell’ultima giornata.

La prima di queste due partite si disputerà a Firenze nella giornata di domenica 18 maggio: calcio d’inizio previsto alle ore 20:45.

Avviciniamoci alla sfida dello Stadio Artemio Franchi leggendo la probabile formazione del Bologna.

La probabile formazione del Bologna per la Fiorentina

Nel classico 4-2-3-1 di Italiano, in porta ci sarà Skorupski. Al centro della difesa spazio a Beukema e Casale, mentre Calabria e Lykogiannis ricopriranno la posizione di terzino destro e sinistro. A centrocampo dovrebbero esserci Freuler e Aebischer, con Fabbian che andrebbe a fare il trequartista centrale. A completare il reparto insieme all’ex Inter classe 2003 dovrebbero esserci Orsolini e Domínguez. Chiude Dallinga come punta centrale.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Casale, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Domínguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Fiorentina-Bologna, dove guardala in TV e in streaming

La partita tra Fiorentina e Bologna si disputerà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella giornata di domenica 18 maggio.

Sarà possibile vedere la partita sui canali Sky e Dazn, ma anche in streaming tramite Sky Go e Now TV.