Bologna, la probabile formazione contro la Fiorentina

La probabile formazione e le possibili scelte di Italiano per la gara con la Fiorentina, valida per la ventunesima giornata di Serie A

La ventunesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Bologna e Fiorentina, che si affrontano al Dall’Ara.

Le due squadre scenderanno regolarmente in campo, come ha comunicato lo stesso club viola dopo la morte del suo presidente Rocco Commisso. Alla vigilia, anche l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano lo ha ricordato parlando del rapporto durante i suoi anni come allenatore della Fiorentina: “Nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio“.

Prima del match le squadre osserveranno un minuto di silenzio, e giocheranno con il lutto al braccio. Nel frattempo, Italiano deve sciogliere ancora diversi dubbi in alcuni reparti, dalla porta agli esterni.

Di seguito la probabile formazione rossoblù.

La probabile formazione del Bologna contro la Fiorentina

Il primo ballottaggio è tra Skorupski e Ravaglia tra i pali, con il secondo leggermente favorito. In difesa Italiano conferma la linea a quattro con la coppia Heggem-Casale insieme a Zortea a destra e Lykogiannis a sinistra. Davanti alla difesa conferme per Freuler e Ferguson, mentre sulla trequarti Odgaard sarà affiancato da Orsolini e uno tra Dominguez e Cambiaghi, con l’argentino al momento avanti. In attacco Dallinga va verso la maglia da titolare.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Domínguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv e in streaming

Bologna e Fiorentina scenderanno in campo domenica 18 gennaio allo stadio Dall’Ara di Bologna, calcio d’inizio fissato alle ore 15.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sempre tramite l’app DAZN.