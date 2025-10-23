Bologna, la probabile formazione contro l’FCSB
La probabile formazione del Bologna contro l’FCSB nel match valido per la terza giornata di League Phase di UEFA Europa League
Dopo la vittoria sul campo del Cagliari in campionato è arrivato il momento, per il Bologna, di concentrarsi sull’Europa League.
Ad attendere i rossoblù ci sarà l’FCSB di Bucarest.
La squadra di Italiano ha cominciato bene la stagione, soprattutto in Serie A, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria in campo internazionale.
Solito turnover per l’allenatore dei rossoblù, che potrebbe dare spazio anche a chi ha giocato meno fin ora.
Nel 4-2-3-1 canonico di Italiano, che sarà assente dopo il ricovero per polmonite, il primo cambiamento importante potrebbe essere in attacco, con Dallinga favorito per una maglia da titolare al posto di Castro.
Possibile chance anche per Rowe che contro il Cagliari non ha giocato nemmeno un minuto. Orsolini dovrebbe ritrovare la titolarità, così come Lucumi. Skorupski dovrebbe tornare tra i pali: nell’ultima ha giocato al suo posto Ravaglia.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Niccolini