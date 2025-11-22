Nella 12^ giornata di Serie A il Bologna sfiderà in trasferta l’Udinese. Ecco la probabile formazione dei rossoblù

Il Bologna va a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo in Serie A. Oggi, 22 novembre alle ore 15:00, i rossoblù sfideranno in trasferta l’Udinese.

Dopo la sosta Nazionali, la formazione di Vincenzo Italiano riprende il proprio cammino in campionato con l’obiettivo di continuare a inanellare vittorie.

Nello scorso turno di Serie A il Bologna ha battuto 2-0 il Napoli. Le reti di Lucumi e Dallinga hanno steso la squadra di Conte. Alla vittoria si è aggiunto l’esordio in Serie A del classe 2007 Massimo Pessina, subentrato all’infortunato Skorupski.

L’ultimo successo in Friuli del Bologna risale al 2 aprile 2023. Da quella partita, i rossoblù hanno raccolto una sconfitta e tre pareggi consecutivi contro l’Udinese. Ecco la probabile formazione scelta da Vincenzo Italiano.

La probabile formazione del Bologna

Il Bologna punta alla terza vittoria consecutiva in campionato. Tra i pali Italiano si affida a Ravaglia, mentre nella difesa a 4 l’allenatore valuta De Silvestri, Vitik, Heggem e Lykogiannis. La mediana dovrebbe essere composta da 2 giocatori, Moro e Pobega. Sulla trequarti le attuali scelte di Italiano ricadono su Orsolini, Odgaard e Dominguez. La punta dovrebbe essere Castro.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita

La sfida tra Udinese e Bologna in programma oggi, 22 novembre, alle ore 15:00 sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per seguire la partita è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.