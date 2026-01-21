Bologna, la probabile formazione contro il Celtic

La probabile formazione del Bologna per la partita di Europa League contro il Celtic

La prossima tappa del cammino del Bologna in Europa League è la sfida interna contro il Celtic di Glasgow.

Delle 6 partite disputate fino a questo momento, i rossoblù ne hanno vinte 3, pareggiate 2 e persa una, a Birmingham contro l’Aston Villa.

I successi contro Salisburgo (4-1) e Celta Vigo (1-2) hanno consentito al Bologna di raggiungere quota 11 punti in classifica, in attesa delle ultime due gare contro Celtic e Maccabi Tel Aviv.

La sfida contro la squadra di Martin O’Neill andrà in scena nella giornata di giovedì 22 gennaio allo Stadio Dall’Ara, con il fischio d’inizio in programma alle ore 18:45.

Bologna-Celtic, la probabile formazione dei rossoblù

Nel classico 4-2-3-1 di Italiano, in porta riecco Skorupski, out dalla vittoria contro il Napoli del 9 novembre. In difesa dovrebbe tornare titolare Zortea a destra, mentre a sinistra spazio a Miranda. Al centro la coppia formata da Heggem e Casale. Moro e Ferguson sulla mediana, con Odgaard al centro della trequarti. Ai lati del calciatore danese, Rowe e Domínguez vanno verso una maglia da titolare. La punta sarà invece Dallinga, come annunciato da Italiano in conferenza stampa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, B. Domínguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Bologna-Celtic in TV e in streaming

La partita tra Bologna e Celtic si disputerà allo Stadio Dall’Ara alle ore 18:45 di giovedì 22 gennaio.

La sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e NOW TV.