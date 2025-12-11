Bologna, la probabile formazione contro il Celta Vigo

La probabile formazione del Bologna per il match contro il Celta Vigo, valido per la sesta giornata di League Phase di Europa League

Dopo il pareggio a Roma contro la Lazio in campionato, il Bologna è pronto a ritornare in Europa.

Ad attendere la squadra di Italiano c’è il Celta Vigo, fresco di una grande vittoria contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Un successo sarebbe molto importante per i rossoblù, al momento a 8 punti e 18esimi nella classifica di League Phase. Un piazzamento, quello attuale, che porterebbe il Bologna ai playoff.

Vediamo di seguito le possibili scelte di Italiano per la partita contro la squadra spagnola, in programma all’Estadio Abanca Balaidos giovedì 11 dicembre alle 21:00.

La probabile formazione del Bologna

In piena emergenza difensiva, l’allenatore rossoblù sembra orientato a schierare, davanti al portiere Ravaglia, Heggem e Lykogiannis nell’inedita posizione di difensore centrale. Ai loro lati Miranda e Holm dovrebbero partire dal 1′. Scelte forzate anche in mediana, dove Moro e Pobega potrebbero essere ancora una volta titolari. Sulla trequarti, da destra a sinistra, i favoriti sono Orsolini, Odgaard e Dominguez, mentre la punta dovrebbe essere Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La sfida tra Bologna e Celta Vigo sarà visibile su SkySport, e in streaming su Sky GO e NOW.