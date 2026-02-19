Le possibili scelte di Vincenzo Italiano in vista della sfida contro il Brann, valevole per l’andata dei playoff di Europa League

L’Europa League per dare continuità alla vittoria contro il Torino. Questo l’obiettivo del Bologna, che nell’andata dei playoff ritrova il Brann già affrontato nella League Phase.

I rossoblù scenderanno infatti in campo oggi 19 febbraio alle ore 18:45 con l’ambizione di mettere in discesa il discorso qualificazione agli ottavi di finale in vista del match di ritorno, in programma per settimana prossima.

La squadra di Vincenzo Italiano si presenta all’appuntamento dopo il decimo posto nella League Phase, chiusa a quota 15 punti. In questo percorso, gli emiliani hanno affrontato anche la squadra norvegese al Dall’Ara – il 6 novembre scorso – in un match terminato 0-0 e inevitabilmente condizionato dall’espulsione di Lykogiannis a metà primo tempo.

Per quanto riguarda il campionato, invece, il successo dell’Olimpico Grande Torino ha riportato i tre punti al Bologna dopo un mese dall’ultima volta: ora gli uomini di Italiano vogliono trovare continuità. Di seguito la probabili formazione dei rossoblù.

Bologna, la probabile formazione contro il Brann

Dopo aver iniziato dalla panchina contro il Torino, Orsolini si prepara a tornare titolare: sarà lui a completare il trio in attacco insieme a Cambiaghi e Dallinga. A centrocampo Ferguson, accompagnato da Pobega e Odgaard. In difesa con Lucumì ci sarà Heggem, con Zortea e Miranda a completare la linea davanti a Skorupski.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Brann e Bologna, in programma alle 18:45 alla Brann Stadion di Bergen, sarà visibile esclusivamente su Sky Sport.

Per quanto riguarda lo streaming sarà invece possibile seguire il match sia su Sky GO sia su NOW