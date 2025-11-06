Bologna, la probabile formazione contro il Brann

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano per la gara di stasera di Europa League del suo Bologna contro il Brann

Dopo la vittoria contro il Parma, il Bologna cerca la seconda vittoria consecutiva in Europa League. I rossoblù stasera, 6 novembre, ospiteranno il Brann.

Gli uomini di Italiano, per ora, in Europa hanno raccolto 1 sconfitta contro l’Aston Villa, 1 pareggio contro il Friburgo e 1 vittoria contro il FCSB.

In campionato, invece, sono 7 i risultati utili consecutivi raccolti nelle ultime 7 giornate. L’ultima sconfitta risale al 14 settembre in casa contro il Milan.

Tanto il turnover che farà Vincenzo Italiano per la gara di Europa League contro il Brann.

La probabile formazione del Bologna contro il Brann

Per la gara contro il Brann Vincenzo Italiano schiererà il suo Bologna con il consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Skorupski con davanti il quartetto formato da Zortea, Heggem, Vitik e Lykogiannis. In mezzo al campo, invece, spazio al duo Moro-Ferguson. Dietro al centravanti, che sarà Dallinga, agiranno a destra Orsolini, a sinistra Rowe e sulla trequarti Odgaard.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano/Daniel Niccolini.

Dove vedere Bologna-Brann in streaming e TV

La gara tra Bologna e Brann, in programma giovedì 6 novembre alle 21:00 e valida come 4ª giornata della League Phase di Europa League, sarà visibile su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di SkyGo.