Bologna, la probabile formazione contro il Brann

Dopo il vantaggio accumulato nella gara di andata del playoff, il Bologna si prepara a ospitare il Brann in Europa League: la probabile formazione

Dopo un periodo complicato, il Bologna è tornato a sorridere grazie a tre vittorie consecutive: due in campionato e una in Europa League nell’andata del playoff con il Brann.

I rossoblù sembrano aver archiviato il momento difficile, culminato con quattro sconfitte di fila in campionato e con l’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio.

Dopo il successo di una settimana fa in Norvegia, la squadra di Italiano punta a ottenere la qualificazione al Dall’Ara, forte dello 0-1 dell’andata. Proseguire il percorso in Europa League è un obiettivo importante per il Bologna, come confermato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa.

Di seguito le possibili scelte di Vincenzo Italiano per la contro il Brann.

La probabile formazione del Bologna contro il Brann in Europa League

Il Bologna dovrebbe schierare un 4-3-3 con Skorupski in porta e la coppia centrale formata da Vitik e Lucumi. Dovrebbero completare la linea a quattro Joao Mario e Zortea mentre a centrocampo sono pronti Moro, Freuler e Ferguson. In attacco, Bernardeschi dovrebbe partire titolare, mentre ci sono dubbi per le altre due maglie: Castro e Rowe sono in vantaggio su Dallinga e Cambiaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara del Dall’Ara tra Bologna e Brann, in programma per giovedì 26 febbraio alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app My Sky o su NOW.