Bologna, la probabile formazione contro l’Atalanta

Thjis Dallinga (IMAGO)

La probabile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano in vista della sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.

Bologna e Atalanta si affronteranno mercoledì sera allo stadio Renato Dall’Ara in un confronto diretto che mette in palio punti pesanti in chiave europea.

Le due squadre sono separate da una sola lunghezza in classifica e si trovano appena fuori dalla zona che vale l’Europa.

I rossoblù arrivano alla sfida dopo il ko di San Siro contro l’Inter, mentre l’Atalanta ha iniziato il 2026 con una vittoria di misura sulla Roma, confermando il buon momento di forma delle ultime settimane.

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano per la partita.

La probabile formazione del Bologna

Vincenzo Italiano potrebbe optare per alcune rotazioni dopo la sconfitta di Milano, coerentemente con una gestione della rosa che finora ha visto frequenti cambi di formazione. Il modulo di riferimento resta il 4-2-3-1. In porta dovrebbe essere confermato Ravaglia, vista l’assenza per infortunio di Skorupski. In difesa resta da monitorare la situazione di Lucumì, alle prese con un fastidio al tendine: se dovesse farcela, partirebbe titolare accanto a Heggem, con Holm e Miranda sugli esterni.

A centrocampo Pobega e Ferguson sono favoriti per comporre la diga davanti alla difesa. Sulla trequarti possibile il ritorno dal primo minuto di Orsolini, apparso in miglioramento, con Odgaard al centro e Rowe pronto a riprendersi la fascia sinistra rispetto alla trasferta di San Siro. In attacco Italiano valuta una rotazione: Dallinga è in vantaggio su Castro per il ruolo di centravanti.

Tommaso Pobega con la maglia del Bologna (IMAGO)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vedere Bologna-Atalanta in tv e streaming

La partita tra Bologna e Atalanta si giocherà mercoledì allo stadio Renato Dall’Ara. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.

La gara sarà disponibile anche in streaming sull’app di Sky Go e DAZN, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e PC.