Bologna, la probabile formazione contro l’Atalanta in Coppa Italia

Le probabili scelte di Vincenzo Italiano.

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo dopo la vittoria casalinga in Serie A contro il Como per 2-0. Il match di sabato 1 febbraio è stato deciso dal duo De Silvestri-Fabbian, che hanno consentito ai rossoblù di salire al settimo posto in classifica.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, l’attenzione del Bologna si sposta ora alla Coppa Italia, competizione nella quale gli emiliani hanno battuto il Monza per 4-0, conquistando l’accesso ai quarti di finale.

In questa fase i rossoblù affrontano l’Atalanta (clicca qui per leggere la probabile formazione), reduce dal successo per 6-1 contro il Cesena.

Di seguito le probabili scelte di Vincenzo Italiano per i match contro la squadra di Gasperini.

La probabile formazione del Bologna

Per il match del Gewiss Stadium Italiano dovrebbe riproporre un 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Holm e Lykogiannis agiranno da terzini con Lucumi che ha recuperato e torna in campo al posto di Casale riformando la coppia con Beukema. In mezzo al campo l’ex allenatore della Fiorentina deve rinunciare a Ferguson, infortunatosi nel match contro lo Sporting di Champions League. In avanti Castro è il favorito per una maglia da titolare.

BOLOGNA (4-2-3-1, la probabile formazione): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoje, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Dove vedere Atalanta-Bologna di Coppa Italia in tv

Il match tra Atalanta e Bologna, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/25, è in programma martedì 4 febbraio 2025 al Gewiss Stadium di Bergamo.

La sfida sarà visibile in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.