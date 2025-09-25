Bologna, la probabile formazione contro l’Aston Villa

La probabile formazione di Vincenzo Italiano per la partita tra Aston Villa e Bologna.

Dopo la vittoria della Roma in casa del Nizza, tocca al Bologna in Europa League. La squadra rossoblù apre la competizione con un match tutt’altro che semplice.

Gli emiliani saranno impegnati al Villa Park nella partita contro l’Aston Villa, che sta vivendo un momento complicato dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative.

L’Europa potrebbe essere il palcoscenico giusto per rialzarsi, con il Bologna che cerca di iniziare con il piede giusto la propria avventura.

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano per la partita.

La probabile formazione del Bologna

Per la partita contro l’Aston Villa, Vincenzo Italiano punterà sul suo solito 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali. Zortea sulla destra, con Heggem in vantaggio su Vitik per un posto in difesa al fianco di Lucumi. Sulla sinistra, invece, dovrebbe esserci Lykogiannis.

Ferguson e Freuler dovrebbero agire in mediana, con una chance per Rowe dal primo minuto sulla sinistra. Insieme all’inglese, sulla trequarti ci saranno Fabbian e Orsolini. Davanti, Castro in vantaggio su Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano