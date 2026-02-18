Il Bologna riscatta Pobega: ufficiale l’acquisto a titolo definitivo dal Milan
Milan, ufficiale il riscatto di Tommaso Pobega da parte del Bologna: cifre e dettagli
23 presenze, 3 gol e 1 assist tra tutte le competizioni in questa stagione. Sono bastate queste al Bologna per decidere di riscattare Tommaso Pobega dal Milan.
Già in prestito in rossoblù per la stagione 2024/2025, il centrocampista italiano era tornato in prestito proprio al Bologna nell’ultima sessione estiva di calciomercato, con contratto fino a giugno 2026.
Ora, però, il club ha deciso di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva, prolungando quindi il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Si chiude quindi con 30 presenze e due gol la sua esperienza con il Milan.
I rossoneri, dunque, come raccontato in estate incassano 7 milioni di euro, cifra stabilita per l’obbligo di riscatto che va a sommarsi al milione del prestito oneroso. Di seguito il comunicato del Bologna.
Bologna, il comunicato su Pobega
Di seguito riportiamo quindi il comunicato del Bologna, che annuncia l’avvenuto riscatto di Tommaso Pobega dal Milan.
“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva“.