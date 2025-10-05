Pisa, Gilardino: “Abbiamo abbandonato la partita. In Serie A certi errori si pagano”

Le parole dell’allenatore dopo la sconfitta per 4-0 contro il Bologna al Dall’Ara

“Difficile commentare una partita del genere”. Queste le parole di Alberto Gilardino dopo la sconfitta per 4-0 dei nerazzurri al Dall’Ara contro il Bologna. Un risultato viziato dall’espulsione al trentacinquesimo minuto di Idrissa Touré per un fallo da ultimo uomo su Cambiaghi: “Mi dispiace moltissimo per lui, un bravo ragazzo. Dà sempre tutto per la squadra”.

In conferenza stampa, l’allenatore ha evidenziato i difetti della prestazione: “L’analisi devo farla dei primi ventiquattro minuti, quando abbiamo giocato con la nostra identità delle prime partite. Poi abbiamo subito gol e l’espulsione. Il secondo e terzo gol non li dovevamo prendere. Purtroppo abbiamo abbandonato la partita e questo non ce lo possiamo permettere. Il secondo tempo invece non è commentabile secondo me”.

Nel Bologna le reti hanno portato le firme di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard: “Abbiamo fino a questo momento giocato contro tutte le migliori squadre. Abbiamo incontrato un Bologna dalle individualità importanti per la categoria: sulle fasce è quasi ingiocabile“.

Per Gilardino è chiaro cosa fare: “Dobbiamo lavorare, mantenere la fiducia alta anche se non è facile farlo. Può essere anche d’aiuto perdere così per ripartire”

Gilardino: “Troppi dettagli su cui di solito mettiamo la testa, questa volta no”

Gilardino ha voluto analizzare gli errori commessi dalla sua squadra: “Ci possono essere delle difficoltà ed imprevisti. In questa partita troppi dettagli si sono evidenziati su cui di solito mettiamo la testa. Abbiamo abbandonato la partita“.

Cosa fare quindi ora? “Dobbiamo alzare il livello di concretezza offensiva, nella lucidità e nell’essere cattivi. Nella Serie A gli errori si pagano a caro prezzo, specie con questo tipo di avversari. Le occasioni si concretizzano”.

All’interno della partita anche una nota storica, l’esordio in Serie A di Louis Thomas Buffon: “L’ho voluto premiare perché si è allenato molto bene”.