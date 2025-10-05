Bologna-Pisa, le formazioni ufficiali

Le scelte di Vincenzo Italiano e Alberto Gilardino per la gara tra il Bologna e il Pisa in programma per le 15:00

Saranno Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma le gare di questa domenica alle 15:00. I rossoblù vogliono tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi tra Serie A ed Europa League, i nerazzurri cercano i primi 3 punti stagionali.

Gli uomini di Vincenzo Italiano nella scorsa giornata di Serie A hanno pareggiato 2-2 contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Gli uomini di Alberto Gilardino, invece, lo scorso turno hanno pareggiato 0-0 contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Punto che è arrivato dopo 3 sconfitte consecutive contro Roma, Udinese e Napoli.

Qualche cambio nel Bologna di Vincenzo Italiano mentre scelte molto simili rispetto all’ultima di Alberto Gilardino per il suo Pisa.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Pisa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Vural, Akinsanmiro, Marin, Léris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

Dove vedere Bologna-Pisa in streaming e TV

La gara tra il Bologna e il Pisa, in programma per domenica 5 ottobre alle 15:00 e valida per la 6ª giornata, sarà visibile su DAZN e su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN e su SkyGo.