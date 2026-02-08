Bologna-Parma, rossoblù in 10 dopo venti minuti: espulsione per Pobega dopo OFR
Bologna-Parma, si complica la partita dei rossoblù dopo i primi venti minuti: l’arbitro estrae il cartellino rosso per Tommaso Pobega dopo OFR.
Gara in salita per il Bologna di Vincenzo Italiano che adesso dovrà proseguire il match del Dall’Ara contro il Parma in dieci uomini.
Al ventesimo minuto infatti, Tommaso Pobega interviene con un fallo da dietro nei confronti di Mandela Keita, immolato verso la porta.
L’arbitro Collu inizialmente aveva assegnato un calcio di punizione, con relativo cartellino giallo per il numero 4 rossoblù. Ma dopo la revisione al VAR, il giudice di gara ha cambiato la sua decisione, estraendo il rosso diretto per Pobega.