Bologna-Parma, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Bologna-Parma, match valido per la 24ª giornata di Serie A
La domenica di Serie A si apre con il lunch match tra Bologna e Parma: gara che andrà in scena al Dall’Ara alle 12:30.
Padroni di casa chiamati a reagire dopo il brutto stop di martedì contro il Milan per 0-3: la squadra di Italiano occupa attualmente il decimo posto in classifica a quota 30 punti.
Anche il Parma si presenta al match reduce da una sconfitta davanti al proprio pubblico. La formazione di Carlos Cuesta proverà a strappare punti preziosi dal Dall’Ara per alimentare il sogno salvezza.
Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Parma.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Parma
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Lykogiannis, Lucumì, Heggem, Joao Mario, Pobega, Ferguson, Freuler, Bernardeschi, Dallinga, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano A disposizione: Cambiaghi, Casale, Castro, Dominguez, Miranda, Moro, Odgaard, Orsolini, Pessina, Ravaglia, Sohm, Vitik, Zortea.
PARMA (3-5-2): Corvi; Valeri, Del Prato, Circati, Britschgi, Troilo, Keita; Bernabé; Sorensen, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta A disposizione: Carboni, Casentini, Cremaschi, Drobnic, Elphege, Mikolajewski, Nicolussi Caviglia, Ondrejka, Ordonez, Rinaldi, Strefezza.
Dove vedere Bologna Parma in tv e in streaming
La partita tra Bologna e Parma, in programma domenica 8 febbraio alle 12:30, si giocherà al Dall’Ara. Il match potrà essere seguito in diretta e in esclusiva su Dazn.