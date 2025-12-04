Bologna-Parma, le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia
Altro ottavo di finale di Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Bologna-Parma.
Dopo le prime 4 partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che hanno visto Juventus, Atalanta, Napoli e Inter passare il turno, si torna di nuovo in campo.
Alle 18:00 di giovedì 4 dicembre si gioca Bologna-Parma: i padroni di casa arrivano dalla sconfitta interna con la Cremonese, affamati di riscatto.
Anche gli ospiti devono redimersi dopo una sconfitta: nell’ultima giornata di Serie A, la squadra di Carlos Cuesta ha subito il 2-0 dell’Udinese al Tardini.
Di seguito le formazioni ufficiali della gara.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Parma
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione: Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Miranda, Zortea, Moro, Pobega, Odgaard, Orsolini, Castro, Dominguez, Cambiaghi, Immobile
PARMA (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordonez, Keita, Cremaschi, Lovik; Benedyczak, Ondrejka. Allenatore: Carlos cuesta
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Valeri, Conde, Sorensen, Estevez, Bernabé, Begic, Hernani, Oristanio, Pellegrino, Cutrone, Djuric, Almqvist
Dove vedere Bologna-Parma in tv e streaming
La partita tra Bologna e Parma, in programma giovedì 4 dicembre alle 18:00, si giocherà allo stadio Dall’Ara. Il match potrà essere seguito in diretta sui canali Mediaset.