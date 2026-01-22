Bologna, quanti punti servono per andare agli ottavi di Europa League

Undici punti nei primi 6 turni della League Phase di Europa League per il Bologna: ecco quanti ne servono per arrivare agli ottavi o ai playoff

Il Bologna aveva chiuso il suo 2025 europeo con una vittoria in Spagna contro il Celta Vigo per 2-1.

Un successo che è valso alla squadra di Italiano il tredicesimo posto nella League Phase.

Attualmente a 11 punti – in alta zona playoff – per accedere direttamente agli ottavi il Bologna dovrebbe riuscire a rientrare nelle prime otto.

Ma quanti punti servono per arrivare ai playoff o quanti per la qualificazione diretta?

Bologna, quanti punti mancano agli ottavi e quanti ai playoff di Europa League

Prendendo come esempio la scorsa stagione, la prima con la nuova formula, per raggiungere gli ottavi di finale di Europa League direttamente servirono 14 punti. Ad arrivare ottavi furono i Glasgow Rangers che riuscirono a strappare il pass per la qualificazione diretta grazie alla differenza reti rispetto a Bodo/Glimt, Anderlecht e FCSB.

La differenza reti fu decisiva anche per quanto riguarda i playoff. Ad arrivare a 10 punti furono 5 squadre: Paok. Twente, Fenerbahce, Sporting Braga ed Elfsborg. Ad andare avanti furono solamente le prime tre con il club turco che finì al ventiquattresimo posto. Adesso, basterebbe una vittoria per salire a quota 14 e blindare aritmeticamente almeno un posto ai playoff, per poi giocarsi un posto nelle prime otto nell’ultima partita.

Il calendario del Bologna

Il Bologna è alla pari con il Fenerbahce e il Nottingham Forest. I rossoblù inseguono la possibilità dell’ottavo posto che dista solamente due lunghezze: a quota 13 l’accoppiata Sporting Braga-Porto identifica il confine che vale la qualificazione diretta. In mezzo ci sono Stoccarda e Roma con 12 punti.

Nel prossimo turno di Europa League il Bologna dovrà affrontare il Celtic. Gli uomini di Italiano chiuderanno la League Phase di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv.