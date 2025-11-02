Bologna, Niccolini: “Vittoria importante su un campo difficile”

L’allenatore del Bologna Niccolini ha commentato la prestazione dei rossoblù al termine della sfida contro il Parma

Il Bologna vince contro il Parma. La sfida del Tardini è terminata 1-3, con le reti segnate da Bernabé dopo 13”, Castro – autore di una doppietta – e Miranda.

seguito del match, l’allenatore rossoblù Daniel Niccolini – alla guida della squadra in attesa del ritorno di Italiano – ha commentato la prestazione del Bologna.

Niccolini ha esordito dicendo: “Siamo stati bravi a non disunirci mai, e anche prima della loro espulsione abbiamo avuto diverse occasioni. Abbiamo vinto su un campo difficile dopo una buona partita”

L’allenatore rossoblù ha aggiunto: “Questo gruppo lavora sempre forte. Ha dato massima disponibilità e i nuovi si stanno integrando al meglio e si vede in campo. Ne cambiamo tanti e il risultato rimane il solito”.

Bologna, le parole di Niccolini

Il vice di Italiano ha proseguito così: “Con la pioggia la palla non andava più, poi abbiamo trovato questa giocata con Miranda e da lì ci siamo sbloccati”. Su alcuni singoli ha poi detto: “Heggem si allena molto forte e si è messo subito a disposizione, imparando anche l’italiano. Santiago Castro è forte, giovane, ancora ogni tanto non sa leggere i momenti della partita, ma sta crescendo”.

Infine ha concluso: “Aspettative rispetto allo scorso anno? Il telaio dell’anno scorso c’era, il gruppo storico è rimasto e sono arrivati dei giocatori nuovi. Questo gruppo lavora a testa bassa, e in campo si vedono i risultati”.