Bologna-Napoli, Skorupski costretto al cambio: cosa è accaduto

Il portiere polacco costretto al cambio al 24′ del primo tempo al Dall’Ara

Cambio forzato al 24′ per il Bologna di Vincenzo Italiano che, dopo un contrasto di gioco probabilmente derivato in occasione del gol di Anguissa, è costretto a fare a meno di Lukasz Skorupski. Il portiere polacco è stato sostituito da Federico Ravaglia e – come riportato dal club rossoblù nei minuti successiva alla sua sostituzione – ha accusato un risentimento all’adduttore destro.

Le condizioni di Ferguson

Per Lewis Ferguson invece, un risentimento muscolare alla coscia destra alla base del cambio a pochi istanti dall’inizio della gara, con lo scozzese che era già stato annunciato tra gli 11 di Vincenzo Italiano in occasione di Bologna-Napoli. Al suo posto, dal primo minuto Michel Aebischer.

